ايران تعلن استضافتها اجتماعاً للدول الجارة لأفغانستان

ورأى مدير عام الخارجية الايرانية أن “مستقبل افغانستان يكمن في التعاون الاقليمي مع الجيران”، مضيفاً “سيتم قريباً عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الجارة لافغانستان في طهران”.

يُذكر أنه على هامش اجتماع القمة للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي في العاصمة الطاجيكية دوشنبة قبل فترة عقد اجتماع رباعي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا والصين وباكستان تم الترحيب فيه بعقد اجتماع الدول الجارة لافغانستان (ايران وباكستان والصين وطاجيكستان وتركمنستان واوزبكستان) اضافة الى روسيا في طهران خلال شهر تشرين الاول/اكتوبر الجاري.

وفي الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية الدول الست الجارة لافغانستان الذي عقد برئاسة باكستان يوم 8 ايلول /سبتمبر تم الاتفاق على ان يعقد الاجتماع القادم في طهران. وفي كلمة له خلال الاجتماع اعلن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان استعداد طهران لوضع كل امكانياتها للتقدم بالمفاوضات بين الاطراف الافغانية.