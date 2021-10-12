عبد اللهيان: ايران ترغب بعلاقات ودية مع دول المنطقة

واعلن وزير الخارجية الايراني دعمه “لدور الأردن التاريخي في الوصاية على القدس الشريف وغيرها من الاماكن الإسلامية والمسيحية في المدينة ضد محاولات الكيان الصهيوني لممارسة وصايته على هذه الاماكن”، مؤكدا “ضرورة أن تتحمل جميع الدول الإسلامية المسؤولية عن قضية فلسطين والقدس الشريف”، مؤكداً ضرورة التعاون في مجال الاجراءات المشتركة في المحافل الدولية لمساعدة فلسطين.

كما أوضح أمير عبداللهيان وجهة نظر بلاده بشأن اجراء استفتاء عام لتحديد مصير سكان فلسطين الاصليين، بمن فيهم المسلمون والمسيحيون واليهود، باعتباره الحل الوحيد للقضية الفلسطينية، معرباً عن رفض طهران لجميع الخطط المفروضة التي “تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وتساعد على استمرار الاحتلال”.

من جانبه، رأى الصفدي أن “العلاقات مع ايران مهمة بالنسبة للأردن”، مشيراً من جانبه إلى “المواجهات والاضطرابات في المنطقة”، مؤكدا “ضرورة التوصل إلى التفاهم بين مختلف بلدان المنطقة في إطار المصلحة الجماعية”. كما وصف وزير الخارجية الأردني قضية فلسطين بأنها “القضية الأولى في بلاده”، مؤكداً على “ضرورة ضمان حقوق الشعب الفلسطيني” ، ومشيرا الى “تضحيات الأردن في هذا المجال”.