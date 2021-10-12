مقتل 3 أشخاص في حادث دهس من قبل قطار جنوب غربي فرنسا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم فيما أصيب رابع بجروح خطيرة صباح الثلاثاء، بعد تعرضهم لحادث دهس من قبل قطار في بلدة “سان جان دو لوز في أقصى جنوب غرب فرنسا. وبحسب إذاعة “آر.تي.إل” الفرنسية، فقد وقع الحادث في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي على بعد قرابة 500م من محطة بلدة سان جان دو لوز القريبة من الحدود الإسبانية.

وقالت الإذاعة، نقلاً عن مصدر في الشرطة إن الأشخاص الأربعة الذين تعرضوا للدهس كانوا متواجدين على سكة القطار أثناء عبوره مما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم وإصابة رابع بجراح وُصفت بالبالغة. وفي 30 تموز/يوليو الماضي اصطدمت سيارة بشرفة مقهى في باريس، وأسفر الحادث عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، لكن الشرطة قالت إن الحادث على الأرجح حادث مروري.

المصدر: سبوتنيك