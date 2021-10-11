ميقاتي ترأس اجتماعا حول الكهرباء

ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا ضم وزير الطاقة وليد فياض، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك قبل ظهر اليوم في السرايا، خصص للبحث في وضع الكهرباء والانقطاع الدائم للتيار وانخفاض مستوى التغذية الكهربائية.

وحسب ما اعلن الوزير فياض تم البحث “في السبل اللازمة لتأمين مستلزمات كهرباء لبنان لحفظ الحد الأدنى من انتاج الطاقة التي تحتاجها لثبات الشبكة وتشغيل المرافق العامة الاساسية وسنتابع الحديث في هذا الاطار “.

وردا على سؤال عن حيثيات اشتعال خزان للبنزين في منشآت الزهراني قال: “هذا خزان للبنزين تابع للجيش موجود في المنشآت ويحوي كمية معينة من المحروقات، ولقد تم تطويق الحريق وطلبت ان يكون هناك تقرير بكل ما حصل ومسبباته لمعرفة اصل المشكل لتفاديها في المستقبل”.

وقد اوفد الرئيس ميقاتي وزير الطاقة بعد انتهاء الاجتماع الى منشآت الزهراني لمعاينة الوضع بعد الحريق والاطلاع على الملابسات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام