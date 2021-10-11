النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان فتح تحقيقاً لمعرفة ملابسات حريق خزان الوقود في الزهراني – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2021 - 10:42
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كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الساعة 8:30 من مساء اليوم الإثنين يتطرق فيها إلى عدد من المستجدات
رئيس مجلس النواب نبيه بري: الانتخابات النيابية ستحصل في الربيع المقبل مهما كانت الظروف والتمديد للمجلس الحالي غير مطروح
حريق كبير في منشآت مصفاة الزهراني لم تعرف أسبابه بعد وفرق الاطفاء تهرع إلى المكان لإخماد الحريق
المفوضية العليا للانتخابات العراقية: نتائج الانتخابات سوف تعلن الاثنين عند الساعة 15:00
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: القبض على مشرف المال لتنظيم داعش الإرهابي خارج البلاد
المفوضية العليا للإنتخابات في العراق: الاحصاءات الأولية أظهرت أن نسبة التصويت في الانتخابات بلغت 41 بالمئة
اللجنة الأمنية العليا للانتخابات: إلقاء القبض على 77 شخصاً لارتكابهم مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية
حزب الله يعرب عن حزنه البالغ لسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى بالتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في قندوز الأفغانية
حزب الله يدعو جميع المرجعيات الدينية على امتداد العالم الإسلامي إلى اتخاذ موقف حازم من هذه الجماعات التكفيرية المجرمة
حزب الله يدعو السلطات المسؤولة في هذا البلد الإسلامي إلى معاقبة القتلة واتخاذ أقصى التدابير لمنع تكرار مثل هذه المجازر
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
حزب الله يعرب عن حزنه البالغ لسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى بالتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في قندوز الأفغانية
حزب الله يدعو جميع المرجعيات الدينية على امتداد العالم الإسلامي إلى اتخاذ موقف حازم من هذه الجماعات التكفيرية المجرمة
حزب الله يدعو السلطات المسؤولة في هذا البلد الإسلامي إلى معاقبة القتلة واتخاذ أقصى التدابير لمنع تكرار مثل هذه المجازر
ائتلاف ثورة 14 فبراير: ندعو الحكومة الأفغانية المؤقتة الى تحمل مسؤولياتها في حماية الشعب الأفغاني وحقن الدماء
اليمن: سقوط قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة استهدف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة المعينَين من قبل قوى العدوان
الرئيس التونسي قيس سعيد: انتهت مرحلة اللوبيات والتكتلات داخلياً وهذه مرحلة جديدة في تاريخ البلاد السيادة فيها للشعب فقط
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
باكستان: 20 قتيلا على الاقل وعشرات الإصابات في زلزال ضرب منطقة نائية جنوب غرب البلاد
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الخميس هو المتمم لشهر صفر المظفّر ويوم الجمعة هو أول أيام شهر ربيع الأول
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان فتح تحقيقاً لمعرفة ملابسات حريق خزان الوقود في الزهراني
منذ 44 mins
11 October، 2021
حريق خزان الوقود في الزهراني
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