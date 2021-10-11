النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان فتح تحقيقاً لمعرفة ملابسات حريق خزان الوقود في الزهراني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 11 2021 - 10:42

النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان فتح تحقيقاً لمعرفة ملابسات حريق خزان الوقود في الزهراني

منذ 44 mins 11 October، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات