قطع السير على اوتوستراد الزهراني بالاتجاهين، بسبب اندلاع حريق في المحلة، وتحويل السير الى الطريق البحرية (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2021 - 09:10

قطع السير على اوتوستراد الزهراني بالاتجاهين، بسبب اندلاع حريق في المحلة، وتحويل السير الى الطريق البحرية (الوكالة الوطنية)

منذ 12 mins 11 October، 2021
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