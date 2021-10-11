نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات العراقية بلغت 41%

بلغت نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات التشريعية العراقية 41%، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق صباح الاثنين، ما يعني أن نسبة المقاطعة تجاوزت تلك التي سجلت عام 2018.

وقالت المفوضية إن هذه النسبة احتسبت من “مجموع المحطات المستلمة والبالغة نسبتها 94% من مراكز الاقتراع”، مشيرة إلى أن عدد المصوتين الأولي بلغ 9 ملايين و77 الفاً و779 ناخباً.

وبالنسبة للنتائج، كانت المفوضية قد أعلنت الأحد أنها سوف تصدر خلال 24 ساعة.

ولفتت المفوضية الى ان عدد الشكاوى للتصويت الخاص بلغت (16) شكوى فيما بلغ عدد الشكاوى للتصويت العام (58) شكوى.

وبلغت نسبة التصويت في المحافظات كما يلي:

البصرة 40%

ميسان 43%

الديوانية 42%

ذي قار 42%

النجف 41%

المثنى 44%

بغداد- الرصافة 31%

بغداد- الكرخ 34%

كربلاء 44%

بابل 46%

ديالى 46%

الانبار 43%

واسط 44%

دهوك 54%

اربيل 46%

السليمانية 37%

صلاح الدين 48%

كركوك 44%

نينوى 42%

المصدر: الفرات نيوز