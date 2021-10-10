جريحان فلسطينيان باعتداء العدو الاسرائيلي في المقبرة اليوسفية بالقدس المحتلة

جرح فلسطينيان الاحد إثر اعتداء العدو الاسرائيلي على مصلين في المقبرة اليوسفية بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية “أصيب اثنين باعتداء قوات الاحتلال على مصلين قرب المقبرة اليوسفية بالقدس المحتلة احتجوا على نبش قبور اسلامية من قبل الاحتلال وأدوا صلاة المغرب والعشاء هناك”.

بدورها، قالت طواقم “الهلال الاحمر الفلسطيني” في القدس إنها “تعاملت مع إصابتين بقنابل الصوت تم علاجهما ميدانيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في باب الأسباط (المقبرة اليوسفية) وأن أحد المصابين هو ضابط اسعاف من الهلال الأحمر”.

المصدر: فلسطين اليوم