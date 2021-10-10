وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 3 وفيات و619 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2021 - 18:40
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كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الساعة 8:30 من مساء الإثنين يتطرق فيها إلى عدد من المستجدات
وزير الطاقة وليد فياض: عودة شبكة الكهرباء إلى عملها بعد تسلم 6000 كيلوليتر من الغاز أويل من احتياطي الجيش اللبناني
فياض: تلقينا موافقة من مصرف لبنان للحصول على 100 مليون دولار لاستيراد الفيول ما يساعد على زيادة التغذية بحلول آخر الشهر
الشيخ أحمد قبلان: الثقة بالحكومة تبدأ بكسر يد مقاولي الصفقات والأولويات تبدأ بأسعار المحروقات والحاجات المعيشية
الجيش اللبناني: إصابة شخص بجروح وضبط كمية كبيرة من مواد تصنيع المخدرات خلال مداهمة منازل عدد من المطلوبين في بريتال
العراقيون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية مبكرة منذ عام 2003 وسط إجراءات أمنية مشددة
المفوضية العليا للانتخابات في العراق: صناديق الاقتراع ستغلق عند الساعة السادسة ولا يوجد أي تمديد
اللجنة الأمنية العليا للانتخابات: إلقاء القبض على 77 شخصاً لارتكابهم مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية
الرئيس العراقي برهم صالح عقب الإدلاء بصوته: هذا اليوم هو يوم تاريخي تستحق فيه البلاد المضي قدماً لمستقبل أفضل
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يدلي بصوته ويدعو المواطنين إلى التصويت بكثافة لما فيه مصلحة تغيير واقع البلاد
هيئة الأسرى الفلسطينيين: الأسير زكريا زبيدي مضرب عن الطعام منذ خمسة أيام احتجاجا على ظروف عزله القاسية في سجن بئر السبع
الاحتلال يبعد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري عن المسجد لمدة أسبوع بعد استدعائه والتحقيق معه لأكثر من 6 ساعات
حماس: التوقيع على صفقة وفاء الأحرار التي نعيش ذكراها العاشرة هو أحد أكبر المحطات التي كسرت بها المقاومة إرادة المحتل
حماس: لن تجدي مراوغة العدو في ملف التبادل وتلاعبه بمشاعر أهالي جنوده الذين لن يروا أبناءهم إلا بالاستجابة لشروط المقاومة
حزب الله يعرب عن حزنه البالغ لسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى بالتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في قندوز الأفغانية
حزب الله يدعو جميع المرجعيات الدينية على امتداد العالم الإسلامي إلى اتخاذ موقف حازم من هذه الجماعات التكفيرية المجرمة
حزب الله يدعو السلطات المسؤولة في هذا البلد الإسلامي إلى معاقبة القتلة واتخاذ أقصى التدابير لمنع تكرار مثل هذه المجازر
اليمن: سقوط قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة استهدف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة المعينَين من قبل قوى العدوان
الرئيس التونسي قيس سعيد: انتهت مرحلة اللوبيات والتكتلات داخلياً وهذه مرحلة جديدة في تاريخ البلاد السيادة فيها للشعب فقط
وزارة الطوارئ الروسية: مقتل 16 شخصاً وإصابة 7 آخرين في تحطم طائرة في تتارستان
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
مقتل 9 أشخاص جراء انهيار جزئي لمبنى سكني في مدينة باتومي على ساحل البحر الأسود في جورجيا
وفاة مهندس البرنامج النووي الباكستاني عبد القدير خان عن 85 عاماً بعد نقله إلى المستشفى بسبب مشكلات في الرئة
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
باكستان: 20 قتيلا على الاقل وعشرات الإصابات في زلزال ضرب منطقة نائية جنوب غرب البلاد
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الخميس هو المتمم لشهر صفر المظفّر ويوم الجمعة هو أول أيام شهر ربيع الأول
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 3 وفيات و619 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
منذ 31 mins
10 October، 2021
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