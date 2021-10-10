وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 3 وفيات و619 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2021 - 18:40

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 3 وفيات و619 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 31 mins 10 October، 2021
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