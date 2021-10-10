الصحة الفلسطينية: تسجيل 5 وفيات و550 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الاحد انه تم تسجيل 5 وفيات و550 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 6، أريحا والأغوار 12، طوباس 13، جنين 39، سلفيت 8، طولكرم 15، ضواحي القدس 9، بيت لحم 17، الخليل 41، رام الله والبيرة 43، نابلس 20، قطاع غزة 327″، وتابعت ” تم تسجيل 5 حالات وفاة في قطاع غزة، حالة في بيت لحم، حالة في جنين، حالتان في نابلس”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 60، أريحا والأغوار 35، طوباس 3، جنين 45، سلفيت 9، طولكرم 80، ضواحي القدس 20، بيت لحم 24، الخليل 26، رام الله والبيرة 90، نابلس 92، قطاع غزة 1500”.

المصدر: فلسطين اليوم