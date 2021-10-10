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October 10 2021 - 14:58

قتلى وجرحى جراء انفجار عنيف استهدف مسؤولين في حكومة هادي

منذ 36 mins 10 October، 2021
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اليمن - عربي وإقليمي

سقط قتلى وجرحى اليوم الأحد في مدينة عدن جنوب اليمن جراء انفجار عنيف استهدف مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي.

وأكدت مصادر محلية أن سيارة مفخخة انفجرت أثناء مرور موكب محافظ عدن، أحمد حامد لملس، ووزير الثروة السمكية والزراعية في حكومة هادي التي تتخذ من الرياض مقرا لها، سالم السقطري، بمنطقة جولة حجيف، مشيرة إلى أنهما تمكنا من النجاة من الهجوم.

وأكد مصادر في عدن أن الحصيلة الأولية للهجوم بلغت أربعة قتلى وأربعة جرحى، اثنان منهم من أقارب المحافظ والآخران من طاقمه الإعلامي.

المصدر: وكالات

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