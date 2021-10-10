حزب الله يدين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد بمحافظة قندوز الافغانية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2021 - 08:44

حزب الله يدين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد بمحافظة قندوز الافغانية

منذ 27 mins 10 October، 2021
حزب الله
لبنان

أعرب حزب الله عن حزنه البالغ لسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى في التفجير ‏الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد في محافظة قندوز الافغانية.

ودان بأشد ‏العبارات هذا الفعل الإجرامي الذي يتنافى مع كل الأديان السماوية والقوانين الإنسانية، ‏والذي ارتكبه تنظيم داعش الوهابي الإرهابي.‏

وفي بيان أصدره اليوم الأحد، دعا حزب الله جميع المرجعيات الدينية على امتداد العالم الإسلامي لاتخاذ موقف ‏حازم من هذه الجماعات التكفيرية المجرمة وعزلها، كما دعا السلطات المسؤولة في ‏هذا البلد الإسلامي إلى معاقبة القتلة واتخاذ أقصى التدابير لمنع تكرار مثل هذه المجازر ‏المفجعة‎.

وختم حزب الله بيانه بالقول “اننا نسأل الله تعالى الرحمة للشهداء الأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ونسأله ‏تعالى ان يعافي الجرحى ويمن على الشعب الأفغاني المسلم بالأمن والسلام‎.”‎

المصدر: العلاقات الاعلامية - حزب الله

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