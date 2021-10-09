مصادر معمل دير عمار للمنار : البدء باستخدام مخزون مازوت الجيش الموجود داخل خزانات مصفاة طرابلس لتبدأ بعدها مرحلة تشغيل المولدات والكهرباء تعود تدريجيا منتصف ليل السبت الأحد بمعدل ثلاث ساعات تغذية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2021 - 22:18

مصادر معمل دير عمار للمنار : البدء باستخدام مخزون مازوت الجيش الموجود داخل خزانات مصفاة طرابلس لتبدأ بعدها مرحلة تشغيل المولدات والكهرباء تعود تدريجيا منتصف ليل السبت الأحد بمعدل ثلاث ساعات تغذية

منذ 1 ساعة 9 October، 2021
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