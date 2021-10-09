الامام الخامنئي: يجب معاقبة كل من يقف خلف فاجعة “قندوز”

أكد الإمام السيد علي الخامنئي على”ضرورة معاقبة من يقف خلف فاجعة إنفجار المسجد في أفغانستان، بمحافظة “قندوز” والحيلولة دون تكرار مثل هذه المآسي”.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن”السيد الخامنئي أكد في رسالة بما يتعلق بإنفجار مسجد في محافظة “قندوز” في أفغانستان واستشهاد عدد من المُصلّين؛ على أهمية معاقبة القابعين وراء هذه الفاجعة والحيلولة دون وقع مثل هذه المآسي”.

نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد أحزنتنا فاجعة الانفجار المأساوية في مسجد منطقة “خان آباد” التابعة لمحافظة “قندوز”، والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير من المُصلّين المؤمنين، وإني على أمل كبير أن يقوم المسؤولين في البلد المجاور والشقيق ” أفغانستان” بمُحاسبة مُرتكبي هذه الفاجعة الكبرى وأن يتّخذوا الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي.

أسأل الله عز وجل أن يرحم شهداء هذا الحادث وأن يرفع شأنهم ودرجاتهم في علّيين ، وأن يشفي الجرحى شفاءً عاجلاً سريعاً، والصبر والسلوان لأهالي الشهداء والناجين من الحادث.

المصدر: مهر