مباحثات سورية لبنانية في مجال النقل والترانزيت

بحث سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم مع وزير النقل والأشغال العامة اللبناني علي حمية التعاون الثنائي في مجال النقل إضافة إلى القضايا التي تفرض التكامل بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد عبد الكريم خلال اللقاء إن “سورية تعاملت بالأمس واليوم وستتعامل غداً بكل إيجابية مع المسائل الخاصة بالتعاون مع لبنان الشقيق وأنه سيحيل ما تم طرحه إلى الجهات المعنية في سورية” مبيناً أن الأمر هو رهن المبادرة اللبنانية التي عبر عنها الوزير حمية.

ونوه عبد الكريم بالتعاطي الإيجابي للوزير حمية مع القضايا الخاصة بالتعاون الثنائي بين البلدين معرباً عن أمله بأن تتوج هذه المناقشات بلقاء بين المعنيين في الحكومتين والخروج بحلول تصب في مصلحة سورية ولبنان لأنه لا يمكن لأحدهما أن ينأى بنفسه عن الآخر فهما مرتبطان ارتباطاً وثيقاً وحققا معاً انتصاراً على الإرهاب الذي استهدف البلدين.

وشدد عبد الكريم على أن الوضع المعيشي والاقتصادي هو من شروط الأمان الأمر الذي يستدعي العمل على تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين.

من جهته أكد حمية أن ما بين لبنان وسورية علاقة تاريخية ستبقى وتستمر مبدياً حماسته للقيام بالمهمة التي كلف بها للتواصل مع الجانب السوري والبحث في الملفات ذات الصلة بتصدير لبنان للمنتجات الزراعية والصناعية عبر سورية.

وأشار حمية إلى أن سورية معبر أساسي للبنان وهناك ضرورة لدراسة بعض الأمور المتعلقة بالنقل والترانزيت والتشاور فيها بين البلدين وطرح تصور عملي يخدم المصلحة المشتركة.

وأوضح حمية أنه سيتواصل مع المعنيين في سورية ليصار إلى ترتيب زيارة لبحث كل هذه الملفات وأن تكون هذه بداية وفسحة أمل لإعادة تنشيط العلاقات بين سورية ولبنان اللذين كانا سنداً لبعضهما على مر السنوات.

المصدر: وكالة سانا