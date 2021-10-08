3 إصابات باعتداء العدو الاسرائيلي على مسيرة كفر قدوم بالضفة المحتلة

أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط الجمعة خلال قمع جيش العدو الاسرائيلي مسيرة كفر قدوم(بالضفة الغربية المحتلة) الأسبوعية المناهضة للاستيطان الصهيوني والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما لصالح مستوطنة “قدوميم” المقامة على أراضي القرية.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال بعد انطلاق المسيرة، أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة 3 مواطنين بالرصاص المعدني، جرى علاجهم ميدانيا”، وتابعت “خلال المسيرة ردد المشاركون الشعارات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال وطالبوا بتصعيد المقاومة الشعبية في جميع محافظات الوطن”.

المصدر: فلسطين اليوم