الصحة الفلسطينية: تسجيل 19 وفاة و867 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2021 - 15:16

الصحة الفلسطينية: تسجيل 19 وفاة و867 إصابة جديدة بكورونا

منذ 14 mins 8 October، 2021
كورونا في العالم
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزرة الصحة الفلسطينية الجمعة انه تم تسجيل 19 وفاة و867 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1737 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الوزارة ان “12 وفاة سجلت في قطاع غزة و(1) في أريحا و(1) في الخليل، و(1) في جنين، و(1) في ضواحي القدس، و(2) في طولكرم، و(1) في قلقيلية”.

وقالت الوزارة إن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم (40)، ضواحي القدس (11)، أريحا والأغوار (15)، طوباس (6)، طولكرم (9)، الخليل (43)، نابلس (22)، جنين (17)، قلقيلية (2)، رام الله والبيرة (15)، سلفيت (2)، قطاع غزة (685)، موضحة انه تم إجراء 5663 فحصا”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم (17)، ضواحي القدس (12)، أريحا والأغوار (45)، طوباس (8)، طولكرم (60)، الخليل (24)، نابلس (72)، جنين (58)، قلقيلية (31)، رام الله والبيرة (72)، سلفيت (38)، قطاع غزة (1300)”.

المصدر: فلسطين اليوم

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