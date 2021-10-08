لافروف: صيغة موسكو حول أفغانستان تعد خطوة على طريق المؤتمر الدولي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة، أن اللقاء الأفغاني في موسكو يُعد خطوة للمؤتمر الدولي.

وقال لافروف، خلال اللقاء مع ممثلي رابطة الأعمال الأوروبية، “سنعقد الآن في موسكو ما يُسمى بـ “صيغة موسكو” – بين كل دول آسيا الوسطى، إيران، الصين، باكستان، الهند، الولايات المتحدة، روسيا والأفغان أنفسهم. هذه خطوة نحو إعداد المؤتمر الدولي، الذي تم الإعلان عنه بالفعل، والذي ينبغي أن ينظر في قضية إعادة الإعمار في أفغانستان”.

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليو جيان تشاو تلقي الصين دعوة لحضور اجتماع “صيغة موسكو” بشأن التسوية في أفغانستان، موضحاً أن بكين على تواصل مع روسيا والأطراف بشأن هذه القضية.

وقال الناطق “أستطيع أن أؤكد أن الصين تلقت بالفعل دعوة من الجانب الروسي”، مشيرا إلى أن الصين على تواصل وتنسيق مع روسيا وجميع الأطراف المعنية بشأن هذه القضية”.

المصدر: سبوتنيك