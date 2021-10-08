الطقس في لبنان : الحرارة الى معدلاتها الموسمية وطقس نهاية الاسبوع قليل الغيوم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2021 - 13:40

الطقس في لبنان : الحرارة الى معدلاتها الموسمية وطقس نهاية الاسبوع قليل الغيوم

منذ 52 mins 8 October، 2021
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات خلال الليل ورياح ناشطة جنوب البلاد. وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر وحار نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى يوم غد السبت حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.
(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 و29)

– الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة، ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

السبت: قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات خلال الليل ورياح ناشطة جنوب البلاد.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 20 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة، في الداخل من 15 الى 31 درجة.
– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا سرعتها بين 10و 30 كلم/س.
– الانقشاع: جيد
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 65 %

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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