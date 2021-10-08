سائقو السيارات العمومية قطعوا طريق ساحة النجمة في صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2021 - 10:28

سائقو السيارات العمومية قطعوا طريق ساحة النجمة في صيدا

منذ 9 mins 8 October، 2021
حوادث واخبار امنية
لبنان

نفذ سائقو السيارات العمومية اعتصاما في ساحة النجمة في صيدا امام مبنى البلدية، وقطعوا الطريق بسياراتهم، احتجاجا على مشروع “واصل” الذي اعلنت عنه البلدية باستحداث خطوط نقل مشتركة تربط صيدا بالجوار، واعتبروا ان “هذا الامر يؤثر على عملهم كسائقين عموميين في ظل الازمة التي تشهدها البلاد، وان هذا الامر من شأنه ان يشجع الناس على ارتياد الباصات بتعرفة مقبولة على ان يستقلوا سيارات الاجرة التي حتما رفعت سعر تعرفتها ربطا بارتفاع سعر صفيحة البنزين”، وطالبوا المعنيين ب”النظر الى اوضاعهم وعدم المساس بلقمة عيشهم الوحيدة لانهم بالكاد يستطيعون تأمين ادنى متطلبات العيش في ظل الظروف الراهنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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