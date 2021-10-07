المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: نؤمن بأن الخيار الدبلوماسي هو السبيل الأفضل للتعاطي مع الملف النووي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2021 - 21:56

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: نؤمن بأن الخيار الدبلوماسي هو السبيل الأفضل للتعاطي مع الملف النووي

منذ 5 mins 7 October، 2021
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