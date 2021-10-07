قائد الجيش اللبناني: نحن أمام محطة إيجابية وواقع سياسي يدعو الى التفاؤل وهو تشكيل الحكومة التي ننتظر منها معالجة الملفات الاقتصادية والمالية والحياتية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2021 - 17:26

قائد الجيش اللبناني: نحن أمام محطة إيجابية وواقع سياسي يدعو الى التفاؤل وهو تشكيل الحكومة التي ننتظر منها معالجة الملفات الاقتصادية والمالية والحياتية

منذ 55 mins 7 October، 2021
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