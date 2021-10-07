الصحة اللبنانية : 519 إصابة كورونا جديدة و 5 وفيات خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2021 - 17:26
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وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يبارك للشعب اللبناني تشكيل الحكومة ويؤكد مواصلة إيران دعمها للبنان
عبد اللهيان يزور قصر بعبدا ويلتقي الرئيس ميشال عون ويبحث معه العلاقات المشتركة والشؤون في المنطقة
الرئيس عون يؤكد لعبد اللهيان دعم لبنان للجهود التي تبذل لتعزيز التقارب بين دول المنطقة
عبد اللهيان بعد لقائه الرئيس بري في عين التينة: كافة الملفات الإقليمية ينبغي أن تحلّ على أيدي أهل المنطقة بأنفسهم
عبد اللهيان بعد لقائه نظيره اللبناني: نحن على اتم الاستعداد لتقديم الدعم للبنان لتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها
عبد اللهيان: لبنان بجيشه وشعبه وحكومته ومقاومته قادر على الصمود وتحدي الاحتلال الصهيوني
عبد اللهيان: إيران مستعدة لبناء معملين للطاقة في لبنان أحدهما في بيروت والآخر في الجنوب وإعادة بناء وترميم مرفأ بيروت
عبد اللهيان: معيارنا للعودة الى المفاوضات النووية هو رفع العقوبات وعودة الأطراف كافة الى الاتفاق النووي
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يلتقي منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان بيار دوكان والسفيرة الفرنسية آن غريو والوفد المرافق
مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك ويؤدون طقوسا تلمودية داخله
خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: قرار محكمة الاحتلال السماح للمتطرفين بأداء الصلاة داخل الأقصى عدوان جديد متقدم
وفد تطبيعي من سلطات البحرين يقوم برفقة مستوطنين صهاينة بتدنيس باحات المسجد الأقصى
آليات الاحتلال تهدم منزلين لعائلة زعاترة في بلدة الزعيم شرق القدس المحتلة
قوات كبيرة من سلطات الاحتلال تقتحم قرية الزيادنة في النقب في محاولة للسيطرة على أراض في القرية
القوات المسلحة اليمنية: دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة تجسسية أميركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي في أجواء جبهة جيزان
القوات المسلحة اليمنية: الطائرة التي جرى إسقاطها أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء جبهة جيزان من نوع RQ_20
نيويورك تايمز: وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تعترف لأول مرة بفقدان شبكات من جواسيسها في بلدان عدة
الموفد الروسي الى أفغانستان: روسيا ستدعو حركة طالبان إلى محادثات دولية حول أفغانستان في موسكو في الـ20 من الشهر الحالي
مسؤول تركي: تركيا تغلق جميع معابرها الحدودية أمام الشاحنات الإيرانية على خلفية التوتر بين إيران وأذربيجان
الأمين العام لحلف الأطلسي: الخلاف بين باريس وواشنطن يجب أن لا يسبب انقساماً في الحلف
رويترز: زلزال يهز العاصمة اليابانية طوكيو
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
القوات المسلحة اليمنية: الطائرة التي جرى إسقاطها أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء جبهة جيزان من نوع RQ_20
نيويورك تايمز: وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تعترف لأول مرة بفقدان شبكات من جواسيسها في بلدان عدة
الموفد الروسي الى أفغانستان: روسيا ستدعو حركة طالبان إلى محادثات دولية حول أفغانستان في موسكو في الـ20 من الشهر الحالي
مسؤول تركي: تركيا تغلق جميع معابرها الحدودية أمام الشاحنات الإيرانية على خلفية التوتر بين إيران وأذربيجان
الأمين العام لحلف الأطلسي: الخلاف بين باريس وواشنطن يجب أن لا يسبب انقساماً في الحلف
الأمم المتحدة تعين الدبلوماسي المخضرم ستيفان دي ميستورا مبعوثاً خاصاً للصحراء الغربية
باكستان: 20 قتيلا على الاقل وعشرات الإصابات في زلزال ضرب منطقة نائية جنوب غرب البلاد
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الخميس هو المتمم لشهر صفر المظفّر ويوم الجمعة هو أول أيام شهر ربيع الأول
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
الصحة اللبنانية : 519 إصابة كورونا جديدة و 5 وفيات خلال 24 ساعة
منذ 1 ساعة
7 October، 2021
عاجل
الصحة اللبنانية
كورونا في لبنان
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