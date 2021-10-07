أسير فلسطيني يعاني من الإهمال الطبي في معتقلات العدو الاسرائيلي

أكّد نادي الأسير الفلسطيني الخميس ان “الأسير ناصر أبو حميد (49 عاما)، يتعرض لإهمال طبي ومماطلة في متابعة علاجه، حيث كان من المفترض أن تُجرى له عملية جراحية وفقا لما أقره الأطباء، إلا أنّه تم إرجاؤها إلى الأسبوع المقبل دون تحديد موعد جديد”.

وقال النادي إن “الأسير أبو حميد يُعاني من تقيؤ متكرر ونقصان في الوزن وهزال شديد ومشكلة في التوازن”، وأضاف ان “معاناة الأسير أبو حميد تفاقمت مؤخرا، بعد أن اشتكى من أوجاع في صدره فيما تبين لاحقًا من خلال الفحوص، أنّه يعاني من وجود ورم على الرئة”.

وأشار النادي إلى أن “ما يتعرض له الأسير أبو حميد، هو جزء من سياسة الإهمال الطبي الممنهجة، التي يعاني منها عشرات الأسرى المرضى، والتي يندرج ضمنها العديد من الأدوات التنكيلية، حيث تواصل سلطات الاحتلال تحويل حاجة الأسير للعلاج إلى أداة تنكيل”.

المصدر: فلسطين اليوم