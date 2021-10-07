عبد اللهيان بعد لقائه الرئيس بري: ايران تقف دائما داعمة ومؤازرة للبنان الشقيق للتخلص من أعبائه ومشكلاته

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق، في حضور السفير الايراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا وعضو هيئة الرئاسة في حركة “أمل” خليل حمدان ، حيث تم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال بعده الوزير الايراني “تشرفنا اليوم بلقاء دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه حيث تحدثنا معه في الكثير من الأمور ذات الإهتمام المشترك. وكان هناك تأكيد مشترك في هذا اللقاء الكريم على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وكان هناك ايضا تأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به المقاومة اللبنانية الباسلة في التصدي للكيان الصهيوني وأكدت لدولة الرئيس خلال اللقاء الذي جمعنا به على الإستعداد الدائم والثابت للجمهورية الاسلامية الإيرانية في الوقوف الى جانب لبنان داعمة ومؤازرة له في مقابل كل الصعوبات والمشكلات التي تواجهه في هذه المرحلة”.

أضاف عبداللهيان “وايضا كان هناك تشاطر في وجهات النظر مع دولته على أن كافة الملفات الإقليمية ينبغي أن تحل على أيدي أهل المنطقة بأنفسهم وقد قيمنا إيجابيا إستمرار وتيرة المفاوضات الإيرانية السعودية ونحن نعتبر أن وجود القوى الغريبة في المنطقة هو العامل الاساسي الذي يعمل على زعزعة الأمن و الإستقرار وإيجاد المشكلات في ربوع المنطقة ، أيضا تحدثنا مع دولته في آخر تطورات الملف الافغاني”.

وختم عبد اللهيان “مرة ثانية أؤكد من خلالكم، تأكيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها ستقف دائما داعمة ومؤازرة إلى جانب لبنان الشقيق للتخلص من الأعباء والمشكلات التي يعاني منها في مختلف المجالات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام