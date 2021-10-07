اشتباكات مسلحة بنابلس وجنين بين شبان فلسطينيين وقوات العدو الاسرائيلي

شهدت مدينتا نابلس وجنين شمال الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة الخميس اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات العدو الإسرائيلي.

وبالسياق، قالت مصادر فلسطينية إنه “في حي المخفية بمدينة نابلس وقع اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها الحي فجر اليوم”، وأفادت أن “الاشتباك استمر لعدة دقائق قبل أن تقوم قوات الاحتلال باقتحام أحد المنازل والنداء على شاب عبر مكبرات الصوت”.

ولفتت المصادر الى انه “في بلدة برقين قرب جنين وقع اشتباك مسلح آخر بين المقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة”.

المصدر: فلسطين اليوم