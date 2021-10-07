مجلس عزاء في ذكرى رحيل الرسول الأعظم (ص) في مدينة بنت جبيل

بمناسبة ذكرى رحيل الرسول الأعظم محمد (ص)، أقام حزب الله مجلس عزاء ومواساة ومجلس لطم حاشد في ملعب مدينة بنت جبيل، بمشاركة مسؤول منطقة الجنوب الأولى في حزب الله الحاج عبد الله ناصر، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وحشود غفيرة من الأهالي الذين تقاطروا من مختلف المدن والبلدات الجنوبية.

وبعد أن ذرفت الدموع في مجلس العزاء الذي تلاه السيد نادر نصّار حزناً على رسول الله (ص)، تليت زيارة رسول الله (ص)، ومن ثم اقيمت اللطميات التي قدمها الرادودان “محمد حسين خليل وعباس فهدا لترتفع القبضات التي رددت الشعارات الموالية للأئمة الأطهار (ع) ولنهج المقاومة بوجه الأعداء، ليختتم مجلس اللطم بقسم العهد والولاء للامام السيد علي الخامنئي.

المصدر: موقع المنار