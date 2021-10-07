“الجهاد” تحذر العدو الاسرائيلي..

حذرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء الأربعاء “الاحتلال الإسرائيلي من تبعات قرار السماح للمستوطنين الصهاينة من اقتحام المسجد الأقصى وأداء الطقوس التلمودية في ساحاته”.

وأكدت الحركة في بيان لها أن “القرار باطل وأن شعبنا سيواجه أي محاولات للمساس بالأقصى، بكل قوة وثبات وعزم لا يلين”، وأوضحت أن “هذا القرار الإسرائيلي سيفتح الطريق لتوالي اعتداءات الاسرائيليين المتطرفين على المسجد الأقصى”.

وفي وقت سابق الاربعاء، قالت القناة “السابعة” في كيان العدو إن “قاضية محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس بيهلا يهالوم، قضت بأنّ الصلاة الصامتة، في الحرم القدسي (المسجد الأقصى)، لا يمكن تفسيرها على أنها عمل إجرامي”.

المصدر: فلسطين اليوم