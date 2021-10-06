الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 7 وفيات و796 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​، في تقريرها اليومي، “تسجيل 796 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا المستجد (​كوفيد 19​) ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 627722”.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 676 إصابة بين المقيمين و120 حالة بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 7 وفيّات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8370”.

وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء ليوم الأربعاء هو 248، من بينها 142 في العناية المركّزة”، لافتةً إلى أنّ “عدد الفحوصات المخبريّة ليوم أمس هو 18475”.

المصدر: بريد الموقع