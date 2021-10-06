المصادر للمنار: على مصرف لبنان التعجيل بإمضاء الاعتمادات لبواخر المحروقات القادمة لكي لا نعود الى المربع الأول للأزمة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2021 - 17:26

المصادر للمنار: على مصرف لبنان التعجيل بإمضاء الاعتمادات لبواخر المحروقات القادمة لكي لا نعود الى المربع الأول للأزمة

منذ 1 ساعة 6 October، 2021
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