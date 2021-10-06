مراسل المنار عن مصادر مطلعة: سعر صفيحة البنزين الجديد سيكون حسب سعر منصة صيرفة اي بين 14000 و 15000 للدولار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2021 - 17:26
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موظفو الإدارة العامة ينفذون اعتصامات في مختلف المناطق اللبنانية للمطالبة برفع رواتبهم وتحسين أوضاعهم
جمعية المودعين اللبنانين تنفذ اعتصاماً أمام مصرف لبنان للمطالبة بخطة حكومية تضمن للناس استعادة حقوقهم
عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس للمنار: نحذر من العودة إلى الطوابير إذا تأخر مصرف لبنان بفتح الاعتمادات
عدم صدور جدول الأسعار الجديد للمحروقات بانتظار عودة وزير الطاقة والمياه من الأردن
اتفاق بين وزراء طاقة لبنان وسوريا والأردن على خارطة طريق لتزويد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سوريا
الرئيس نبيه بري يهنئ الرئيسين السوري بشار الأسد والمصري عبد الفتاح السيسي في ذكرى الانتصار في حرب تشرين التحريرية
الرئيس بري للرئيس الأسد: الرجال الذين صنعوا تشرين التحرير قادرون على صنع تشرين يبقي سوريا قوية منيعة وعريناً للعروبة
الرئيس بري للرئيس السيسي: مصر قدمت نموذجاً رائداً في الشجاعة والتضحية في سبيل استعادة الحقوق وتحرير الأرض والإنسان
الأمين العام للجهاد الإسلامي في الذكرى الـ34 لانطلاق الحركة: ما حدث بعد نفق الحرية يؤكّد للاحتلال أن هذه الأرض لنا
زياد النخالة: هذا العدو يجب قتاله وجوب الصلاة مهما اختلت موازين القوى فإما حياة كريمة لنا ولشعبنا أو ذل مستدام
النخالة: يجب أن يعلم كل محتل لأرضنا أن لا حياة له ولا سلام له في وطننا فلسطين ويجب أن نراهن على شعبنا ومقاومينا
النخالة: معركة سيف القدس كشفت للعالم هشاشة هذا الكيان وأثبتت أن هزيمة العدو ليست مستحيلة إذا امتلكنا الإرادة
النخالة: أصبح واضحاً أن مهرجانات التطبيع وفتح السفارات الصهيونية في العواصم العربية لن تغير حقائق التاريخ
النخالة: نؤكد على وحدة قوى المقاومة في فلسطين والمنطقة وحمايتها بالتواصل الدائم والتنسيق المستمر وخاصة مع حركة حماس
حماس: لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول طرح تهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال خلال زيارة وفد الحركة إلى القاهرة
إصابة يمنيين 2 بنيران الجيش السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في صعدة
حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية: لا صحة لاعتبار فريق خبراء الأمم المتحدة أن ما يجري في اليمن هو نزاع داخلي
حكومة الإنقاذ الوطني: نأمل التزام فريق الخبراء بالحيادية والمهنية والاستقلالية ونجدد التزامنا بالتعاون معه في المستقبل
وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني في موسكو: نتفق مع إيران على ضرورة تنفيذ الاتفاق النووي بالكامل
لافروف: محاولات عدد من الدول ربط الحفاظ على الاتفاق النووي بتنازل إيران في قضايا أخرى غير مجدية
لافروف: ناقشنا الوضع في سوريا وعبرنا عن نيتنا المشتركة في التوصل إلى سلام طويل الأمد وتحسين الوضع الاقتصادي في هذا البلد
وزير الخارجية الإيراني: نسعى لتعاون طويل الأمد مع موسكو ونعتبرها شريكاً استراتيجياً ونأمل بتطوير علاقاتنا
حسين أمير عبداللهيان: ناقشنا مع الوزير لافروف الوضع في أفغانستان ونحن ندعم حكومة شاملة تضم جميع الأطراف
عبداللهيان: هناك خيبة أمل تجاه العلاقات مع الدول المجاورة لإيران وعلى هذه الدول اتباع سياسة ودية تجاه طهران
عبداللهيان: ننتظر خطوات عملية من إدارة جو بايدن بشأن الاتفاق النووي وليس مجرد رسائل
عبداللهيان: الجولة الجديدة من المحادثات الإيرانية السعودية بدأت والهدف إعادة العلاقات ونأمل بالتوصل قريباً لنقاط اتفاق
الخارجية الروسية: الوزير لافروف ناقش الملف النووي الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن
السعودية تعدم معتقل الرأي مسلم المحسن من بلدة العوامية بعد احتجازه لـ6 سنوات على خلفية مشاركته في الحراك السلمي عام 2011
ولي عهد أبو ظبي يستقبل وزير خارجية قطر لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين
السلطات المغربية تعلن عن تفكيك خلية يشتبه بموالاتها لـ"داعش" كانت تخطط لاستهداف مقرات وشخصيات أمنية وأماكن عامة
الرئيس الروسي يحمل أوروبا المسؤولية عن ارتفاع أسعار الغاز رداً على اتهامات لموسكو بالحد من الإمدادات للضغط على الغرب
منظمة الصحة العالمية تحذر من أن العالم لم يتخط مرحلة الخطر في التصدي لجائحة كوفيد-19
الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ ينفي الاتهامات الموجهة لشركته بتغليب الربح المادي على السلامة العامة
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
مراسل المنار عن مصادر مطلعة: سعر صفيحة البنزين الجديد سيكون حسب سعر منصة صيرفة اي بين 14000 و 15000 للدولار
منذ 1 ساعة
6 October، 2021
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