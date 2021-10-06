مراسل المنار عن مصادر مطلعة: سعر صفيحة البنزين الجديد سيكون حسب سعر منصة صيرفة اي بين 14000 و 15000 للدولار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2021 - 17:26

مراسل المنار عن مصادر مطلعة: سعر صفيحة البنزين الجديد سيكون حسب سعر منصة صيرفة اي بين 14000 و 15000 للدولار

منذ 1 ساعة 6 October، 2021
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