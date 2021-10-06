حماس تهنئ الجهاد الإسلامي وتؤكد على وحدة الهدف والقواسم المشتركة القائمة على خيار المقاومة

هنأت حركة المقاومة الإسلامية ” حماس ” اليوم الأربعاء 6/10/2021، حركة الجهاد الإسلامي بذكرى انطلاقتها الـ34، مؤكدةً على وحدة الهدف والقواسم المشتركة القائمة على خيار المقاومة ومقارعة المحتل، والمضي في تعزيز وحدة الحال والكلمة، والاستمرار في تحالف متين نحو هدفنا المشترك، تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها.

وقالت حركة حماس:”بكل معاني الفخر والاعتزاز، تتقدم حركة المقاومة الإسلامية حماس من الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي، وفي مقدمتهم الأخ المجاهد القائد زياد النخالة الأمين العام للحركة، وأعضاء المكتب السياسي، وعموم قادة الحركة وكوادرها بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى الانطلاقة الرابعة والثلاثين.”

وشددت الحركة على أن انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي مثلت إضافة نوعية وإسهامًا كبيرًا في تعزيز المقاومة، وردف مشروع التحرير وحق العودة بالقوة والمنعة.

وأضافت الحركة “نغتنم الذكرى المباركة لنؤكد وحدة الهدف والقواسم المشتركة القائمة على خيار المقاومة ومقارعة المحتل، والمضي في تعزيز وحدة الحال والكلمة، والاستمرار في تحالف متين نحو هدفنا المشترك، تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها.”

وأوضحت حركة حماس أن الصورة المشرقة التي جمعت سرايا القدس وكتائب القسام وكل أذرع المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال ستبقى هي الحقيقة الثابتة، والتي لن تتغير حتى تطهير الأرض والمقدسات.

وتابعت “في هذا اليوم المجيد نقف إجلالًا للقادة الشهداء، المؤسس الدكتور الشهيد فتحي الشقاقي، والدكتور الشهيد رمضان شلح، وكل الشهداء والأسرى من حركة الجهاد الإسلامي الذين برهنوا بالدم على صدق التمسك بمسار التحرير والإصرار عليه، وأنهم لن يقيلوا أو يستقيلوا حتى يتحقق هدف التحرير.”

وزادت “خالص التبريكات والدعوات الصادقات لرفقاء الدرب وشركاء الدم، ونجدد معهم عهد الوفاء لفلسطين حتى نلتقي في ساحات المسجد الأقصى المبارك مهللين مكبرين محررين، وما ذلك على الله بعزيز ولا بعيد.”

المصدر: فلسطين اليوم