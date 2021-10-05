وزير الاشغال علي حمية بعد لقائه الرئيس عون: الوفود الأجنبية أبدت استعدادها لمساعدة لبنان ومن الضروري إعادة تثبيت نظام جديد لإدارة مرفأ بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 5 2021 - 18:52

وزير الاشغال علي حمية بعد لقائه الرئيس عون: الوفود الأجنبية أبدت استعدادها لمساعدة لبنان ومن الضروري إعادة تثبيت نظام جديد لإدارة مرفأ بيروت

منذ 58 mins 5 October، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة