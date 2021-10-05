الصحة الفلسطينية: تسجيل 8 وفيات و1278 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء انه تم تسجيل 8 وفيات و1278 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: أريحا والأغوار 25، سلفيت 11، طوباس 12، بيت لحم 28، طولكرم 22، جنين 34، رام الله والبيرة 51، ضواحي القدس 10، نابلس 36، الخليل 30، قلقيلية 1، قطاع غزة 1018″، وتابعت “تم تسجيل 8 وفيات في قطاع غزة، 3 في نابلس، 2 بطولكرم، وواحدة بالخليل”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: أريحا والأغوار 12، سلفيت 10، طوباس 12، بيت لحم 14، طولكرم 209، جنين 64، رام الله والبيرة 79، ضواحي القدس 26، نابلس 157، الخليل 40، قلقيلية 22، قطاع غزة 1056”.

المصدر: فلسطين اليوم