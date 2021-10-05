كورونا في روسيا.. تسجيل 895 و25110 إصابة جديدة

ارتفعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا متجاوزة عتبة الـ25 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة كورونا في روسيا عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 25.110 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 25.781 إصابة في اليوم السابق).

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو(3827) حالة وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1894 حالة)، ومقاطعة موسكو (1788 حالة).

وارتفع عدد ضحايا كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 895 حالة وفاة (مقابل 883 وفاة أمس)، ما يشكل زيادة قياسية في معدل الوفيات اليومية.

المصدر: روسيا اليوم