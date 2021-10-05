سهم “غازبروم” يحلق ويسجل مستويات غير مسبوقة

صعد سهم شركة “غازبروم” الروسية في بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، إلى مستويات تاريخية، وترافق الصعود مع ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة.

وارتفع سهم “غازبروم”، بحلول الساعة 10:05 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.41% إلى 381.35 روبل، وقبل ذلك سجل سهم عملاق الغاز الروسي مستوى 382.85 روبل، والذي يعد أعلى مستوى يبلغه السهم في التاريخ.

وتزامن ارتفاع سهم “غازبروم” مع صعود أسعار الغاز في أوروبا إلى مستويات تاريخية، حيث تجاوزت الأسعار مستوى 1250 دولار لكل ألف متر مكعب.

وتعد شركة “غازبروم” أحد أبرز موردي الغاز الطبيعي إلى أوروبا، والشركة الآن بصدد ضخ الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب جديد “السيل الشمالي-2” ويتوقع الخبراء أن يساهم ذلك في استقرار أسعار الوقود الأزرق في أوروبا.

وفي بورصة موسكو، ارتفاع مؤشرا البورصة خلال تعاملات اليوم، وصعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.98% إلى 4152.89 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.95% إلى 1802.73 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: روسيا اليوم