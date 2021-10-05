لهذا السبب انقطع عمل شبكات “فيسبوك” أكثر من 6 ساعات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2021 - 08:14

لهذا السبب انقطع عمل شبكات “فيسبوك” أكثر من 6 ساعات

منذ 59 mins 5 October، 2021
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صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلن فريق المهندسين المشرف على عمل موقع “فيسبوك” أن سبب انقطاع عمل الشبكة، مساء الاثنين، كان نتيجة خطأ في تغييرات الإعدادات الخاصة بأنظمة التوجيه الأساسية.
وجاء في بيان نشر على موقع مهندسي الشركة: “أدت تغييرات الإعدادات في أنظمة التوجيه الأساسية المسؤولة عن تنسيق شبكة الإنترنت ومراكز البيانات لدينا إلى حدوث مشكلات أدت إلى قطع الاتصالات، وتوقفت الخدمات عن العمل”.
في الوقت نفسه أكدت شركة “فيسبوك” أن انقطاع شبكة التواصل الاجتماعي إلى جانب موقع “إنستغرام” و”واتساب” عن العمل لم يؤد إلى تسرب أو كشف بيانات المستخدمين.

المصدر: روسيا اليوم

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