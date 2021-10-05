مدينة عربية وموسكو ضمن أعلى المدن نموا في أسعار العقارات بالعالم

صنفت العاصمة الروسية موسكو ومدينة عربية ضمن أعلى المدن نموا في أسعار العقارات بالعالم، وضم التصنيف، الذي شمل الربع الثاني من العام الجاري، 46 مدينة.

ووفقا لتقرير شركة “نايت فرانك”، فقد جاءت موسكو في المرتبة السادسة بنمو أسعار العقارات في العالم، حيث نمت الأسعار بنسبة 17.6% في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كذلك شمل التقرير مدينة روسية ثانية وهي سان بطرسبورغ، والتي جاءت في المرتبة الـ12، ونمت أسعار العقارات في سان بطرسبورغ بالربع الثاني من هذا العام بنسبة 13.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كذلك أشار التقرير إلى أن العقارات في مدينة دبي نمت في الربع الثاني من 2021 بنسبة 3.6% مقارنة بنفس الربع من 2020. وبحسب تقرير شركة “نايت فرانك” فقد احتلت دبي المرتبة الـ44.

المصدر: روسيا اليوم