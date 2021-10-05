وسائل اعلام : موقع فيسبوك يختفي تماما عن شبكة الإنترنت والوصول إليه لم يعد ممكنا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 5 2021 - 02:00

وسائل اعلام : موقع فيسبوك يختفي تماما عن شبكة الإنترنت والوصول إليه لم يعد ممكنا

منذ 1 ساعة 5 October، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة