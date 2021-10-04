الأسير محمد العارضة يدخل إضرابا مفتوحا عن الطعام بمعتقل “عسقلان” الصهيوني

بدأ الأسير الفلسطيني محمد العارضة بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على عزله والعقوبات التي فرضت عليه من قبل إدارة سجن “عسقلان” الصهيوني منذ نقله إليه قبل 6 أيام.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة الاثنين إن “إدارة سجن عسقلان أجرت محاكمة داخلية للأسير العارضة يوم الجمعة الماضي، وفرضت عليه مزيدا من العقوبات، رغم أنه يُعتقل في ظروف عزل قاسية في زنزانة قذرة وعديمة التهوية ومراقبه بالكاميرات””.

وأشار عجوة إلى أن “إدارة السجن فرضت على الأسير العارضة عدة عقوبات تمثلت بـ14 يوما في زنازين العزل الانفرادي دون أي مقتنيات شخصية حتى البطانية ووسادة النوم، ومنعه من زيارات الأهل، والكانتينا لمدة شهرين”.

بدوره، قال الأسير العارضة للمحامي إنه “يحتجز في ظروف صعبة بزنزانة متسخة وضيقة ورائحتها كريهة، ولا يوجد معه سوى ما يرتديه من ملابس، كما أنه لم يستحم منذ عدة أيام بسبب وجود كاميرا في حمام الزنزانة”، مؤكدا أنه “سيواصل إضرابه عن الطعام حتى تحسين ظروفه اعتقاله”.

المصدر: فلسطين اليوم