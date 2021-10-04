واتساب: نُدرك أنّ بعض المستخدمين يواجهون مشاكل مع التطبيق في الوقت الحالي ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2021 - 21:04

واتساب: نُدرك أنّ بعض المستخدمين يواجهون مشاكل مع التطبيق في الوقت الحالي ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها

منذ 2 ساعة 4 October، 2021
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