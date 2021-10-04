الصين تحتج على تصريحات اميركية حول تايوان

أعربت الصين عن احتجاجها الشديد للولايات المتحدة على تصريحات المتحدث باسم وزارة خارجيتها نيد برايس، حول الدعم الأمريكي للقدرات الدفاعية لتايوان.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون إين في بيان الاثنين “نفذت واشنطن على مدار وقت معين أعمالا سلبية بصورة مستمرة لبيع أسلحة لتايوان وتعزيز الاتصالات العسكرية الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، بما في ذلك الخطط الخاصة ببيع أسلحة لتايوان بقيمة 750 مليون دولار وهبوط طائرات عسكرية أمريكية في الجزيرة وعمليات مرور متكررة للسفن الحربية الأمريكية عبر مضيق تايوان”.

وتابعت المتحدثة “هذه التصرفات الاستفزازية تلحق أضرارا بالعلاقات الصينية الأمريكية وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين. ترفض الصين بشدة هذه الأمور وتتخذ إجراءات مضادة”.

وسبق أن أكد برايس أن الولايات المتحدة عازمة على مواصلة تقديم الدعم لتايوان في ضمان قدراتها الدفاعية.

المصدر: روسيا اليوم