وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 8 وفيات و224 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2021 - 17:36

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 8 وفيات و224 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 29 mins 4 October، 2021
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