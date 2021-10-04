السيد صفي الدين: عندما أحضرنا المازوت فهم الإسرائيلي والأميركي جيداً أن هذه البداية.. وسنعطي الحكومة فرصة لحل المشاكل الملحة

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن “بلدنا يعيش في هذه الأيام مآسي وكوارث على كل المستويات السياسية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والحياتية ، لكن عندما نظرنا إلى هذه المصائب والكوارث، لم نقف على الحياد”.

وقال السيد صفي الدين خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله والحوزة العلمية للمحقق السيد جعفر مرتضى العاملي لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لرحيله، في بلدة عيتا الجبل، “قلنا منذ اليوم الأول، إنه يستحيل أن نتفرج على كل هذه المآسي والكوارث وهي تحصل، ثم لا نتحمل مسؤولياتنا على مستوى حضورنا في الساحة، وحضرنا في كل الساحات”.

هذا ولفت السيد صفي الدين إلى أنه “منذ أن بدأت تطل هذه الأزمة، لم نقدم أنفسنا من أهل الاختصاص في معالجة الأمور المالية والاقتصادية على الرغم من أننا نعرف أنفسنا جيداً، والبعض كان يلومنا أننا نبتعد وننأى بأنفسنا عن كثير من هذه الملفات، ولكن حينما وجدنا المسؤولية ترتب علينا أن نكون بين الناس وفي خدمتهم في موقع أو جانب معين كنا كذلك، وليس لنا في ذلك أي منة أو أي فضل، فالمنة لله والفضل للناس الذين نصرونا وأحبونا وقدموا أبناءهم من أجل مقاومتنا”.

وأضاف السيد صفي الدين “إن ما قلناه إننا نقوم بما يمكننا أن نقوم به وأن نفعله، وإن كان هناك أمر في آخر الدنيا يمكن أن يرفع هذه الأعباء عن الناس، سنذهب إلى آخر الدنيا لنأتي بهذا الأمر لرفع الأعباء عن الناس، وهذا واجبنا الشرعي والأخلاقي الذي لا نتخلى عنه”.

وتابع “قلنا منذ اليوم الأول، إنه حينما يشتد هذا اللؤم والخبث الأميركي والغربي المدعوم من الإسرائيلي وبعض دول الخليج وآخرين في لبنان، سيكون لنا كلمة، وما فعلناه على مستوى باخرة المازوت هو في الحقيقة لا يقتصر فقط على أن باخرة المازوت أتت من إيران إلى لبنان، وإنما الموضوع أكبر من ذلك، فالإسرائيلي والأميركي فهما جيداً أن هذه البداية، وأنه إذا أرادوا أن يكملوا في هذا الطريق، فإن في جعبتنا الكثير الكثير من الأعمال التي سنقوم بها، ولذا توقفوا عما كانوا يقومون به”.

كما أوضح السيد صفي الدين أن “ما حصل نتيجة هذا الموقف الشجاع والجريء هو أن الأمور انقلبت رأسا على عقب”، مضيفاً “لا نقول أن الوضع في لبنان تحسن، أو أنه مع تشكيل الحكومة سوف تتحسن الأمور بشكل سريع، وإنما نقول إن بداية التراجع والوهن قد بان وظهر عليهم نتيجة خوفهم مما هو آت وأعظم، وهذا هو كلام الأميركي والإسرائيلي”.

وتابع “حينما أخذنا قرارا بإدخال باخرة المازوت، كنا نريد أن يأتي المازوت إلى لبنان وأن يستفيد الناس منه، ولكن في الوقت نفسه، كنا جاهزين لتلك المعركة لو أن الإسرائيلي فكر أن يواجهنا في معركة البحار، حينئذ حسب حسابات مختلفة”.

وأكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله أن “الموقف التاريخي والشجاع للمقاومة المتمثل بإدخال المازوت الإيراني أفاد كل اللبنانيين، وكان مساهماً على أقل تقدير في الإسراع في تشكيل الحكومة التي يستفيد منها كل اللبنانيين، وكان سببا في هذه الاندفاعة الأميركية لفتح أبواب الغاز المصري إلى لبنان، الذي سيستفيد منه كل اللبنانيين وليس فقط حزب الله وبيئته”.

وأكد أن “المقاومة الإسلامية اليوم في هذا الموقف كسرت الطوق الذي كان محكما على لبنان، وفتحت أبوابا وفرصا جديدة للسياسيين في لبنان ولكل اللبنانيين لكي ينتقلوا إلى مرحلة جديدة، وبقي عليهم هم أن يحسنوا الاستفادة من هذه الفرص، ولكن لا سمح الله إن أساءوا ذلك، فسيعيدوننا إلى الخلف”.

وعن الحكومة الجديدة، قال السيد صفي الدين “دعمنا هذه الحكومة، ونريد أن نعطيها الفرصة الكافية من أجل أن تقدم بداية حلول للمشاكل الملحة التي يعانيها اللبنانيون، وهي أمام استحقاقات كبيرة كما هي أمام فرص كبيرة من خلال ما نراه اليوم على مستوى الزيارات واللقاءات وفتح الأبواب الخارجية، وبالتالي يجب أن تحسن هذه الحكومة استثمار هذه الفرص والاستفادة منها، وإذا أخطأت وعادت إلى الاستغراق في التفاصيل المملة التي تقتل المبادرات ولا تأتي بالمبادرات الجديدة، فإن كل ما قمنا به سوف يذهب هباء منثوراً”.

المصدر: موقع المنار