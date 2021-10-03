وكالة الأنباء العمانية: عين الإعصار شاهين تدخل اليابسة في سلطنة عُمان بين ولايتي المصنعة والسويق برياح سرعتها 150 كلم في الساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2021 - 20:28

وكالة الأنباء العمانية: عين الإعصار شاهين تدخل اليابسة في سلطنة عُمان بين ولايتي المصنعة والسويق برياح سرعتها 150 كلم في الساعة

منذ 53 mins 3 October، 2021
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