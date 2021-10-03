سلطنة عمان تؤجل وتعيد جدولة رحلات من وإلى مسقط بسبب إعصار شاهين

ذكرت هيئة مطارات سلطنة عمان في حسابها الرسمي على “تويتر” أنها قررت تأجيل وإعادة جدولة الرحلات من وإلى مطار العاصمة مسقط حتى مساء اليوم الأحد، أو إشعار آخر بسبب العاصفة المدارية شاهين، حسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وأعلن الدفاع المدني العماني عن انقاذ 25 شخصاً تم احتجازهم داخل مركباتهم في العاصمة العمانية مسقط بعد هطول الأمطار الغزيرة والرياح القوية الناتجة عن تأثيرات إعصار “شاهين” الذي يضرب البلاد.

وقال الدفاع المدني العماني في بيان “إن فرق الإنقاذ استجابت لـ 9 بلاغات لأشخاص حاصرتهم الأمطار بمركباتهم في العاصمة العمانية مسقط وتمكنت من إنقاذ 25 شخصاً”، داعياً المواطنين إلى المكوث في المناطق الآمنة وعدم الخروج إلاّ للضرورة.

إلى ذلك، أعلنت السلطات تأجيل جميع الرحلات من وإلى مطار مسقط الدولي حتى إشعار آخر بسبب الإعصار فيما أصدر المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة التحذير الرابع بشأن الإعصار لافتاً إلى استمرار هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة على محافظتي مسقط وجنوب الباطنة.

وكانت السلطات العمانية وجهت أمس السبت تحذيرات لمواطنيها بعد تحول العاصفة المدارية “شاهين” التي تضرب سواحل البلاد إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

المصدر: وكالة رويترز + وكالة سانا