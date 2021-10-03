مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي يؤكد خلال لقائه السفير الفرنسي في بغداد إيريك شوفاليه حرص بغداد على أهمية تطوير العلاقات مع باريس (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2021 - 18:18
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الإمام السيد علي الخامنئي: حضور الجيش الأميركي في المنطقة يبعث على زعزعة الاستقرار والدمار فيها
الإمام الخامنئي: قواتنا المسلحة حصن حصين ودرع دفاعي بمواجهة تهديدات الأعداء في الداخل والخارج
الإمام الخامنئي: أمريكا التي احتلت أفغانستان للقضاء على طالبان سلمتها السلطة بعد 20 عاماً من القتل والجرائم في هذا البلد
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: لا مجال لتحصين لبنان إلا أن نكون أقوياء في المعادلة الإقليمية
السيد صفي الدين: المعركة التي فتحت في موضوع المازوت هي نقلة نوعية في مواجهة الحصار الأمريكي الظالم على لبنان
النائب حسن فضل الله: ندين موقف نواب في الكونغرس من التحقيقات في انفجار المرفأ لما يشكله من اعتداء سافر على سيادة لبنان
فضل الله: هذه التصريحات تتطلب موقفاً رسمياً واضحاً بالدفاع عن سيادة لبنان ورفض هذه الإملاءات وعدم السماح بأي استجابة لها
الشيخ أحمد قبلان: عين المجتمع الدولي على الإنتخابات لا على الشعب اللبناني لقلب الموازين الداخلية بخلفية الصراع الإقليمي
شركة كهرباء لبنان: بات من شبه المستحيل المحافظة على ثبات الشبكة الكهربائية في ظل هذه الظروف التشغيلية الصعبة جداً
شركة كهرباء لبنان: هذا الوضع الخارج عن إرادتنا ينذر بالإنهيار الشامل للشبكة في أي لحظة وعدم إمكان بنائها مجدداً
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أقام مراسم عزاء لمناسبة رحيل عقيلة الإمام المغيب السيد موسى الصدر السيدة الجليلة أم صدري
موظفو مستشفى رفيق الحريري الحكومي يعلنون الإضراب المفتوح ابتداءً من الغد لحين تحقيق مطالبهم
إعلام العدو: بايدن عيّن كبير مستشاري البيت الأبيض "آموس هوشستين" وسيطاً لترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل"
وكالة بترا الأردنية: الملك الأردني عبد الله الثاني يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري بشار الأسد
وكالة بترا: الملك عبد الله أعلن للأسد دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها
مراسل المنار: سلطات الإحتلال تجبر المقدسي عرفات الرجبي على هدم منزله في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة
مجلس الشورى الإسلامي الإيراني: أي تغييرات جيوسياسية في المنطقة هي خط أحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية
مجلس الشورى الإسلامي الإيراني: لن نتسامح في مواجهة أي عمل أجنبي كما لن نتحمل منح أراضي أي دولة لتحركات الكيان الصهيوني
مجلس الشورى الإسلامي الإيراني: مناورات "فاتحو خيبر" عند نهر أرس الحدودي هي رسالة سلام واقتدار وتحذير للكيان الصهيوني
السعودية والكويت والإمارات تدعو مواطنيها في سلطنة عمان للحيطة والحذر من الإعصار "شاهين"
وكالة سانا: بدء تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين في مدينة جاسم بريف درعا
إنطلاق مسيرات مؤيدة للرئيس التونسي وأخرى مناهضة له في العاصمة تونس وعدة مدن
الجيش الفرنسي: الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً لبحث إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً مضاداً للطائرات طورته مؤخراً
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي يؤكد خلال لقائه السفير الفرنسي في بغداد إيريك شوفاليه حرص بغداد على أهمية تطوير العلاقات مع باريس (وكالة يونيوز)
منذ 1 ساعة
3 October، 2021
العراق
العلاقات العراقية الفرنسية
فرنسا
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