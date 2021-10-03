هيئة مطارات عُمان تعلن إعادة جدولة كافة الرحلات من وإلى مطار مسقط بسبب الإعصار “شاهين” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2021 - 10:42

هيئة مطارات عُمان تعلن إعادة جدولة كافة الرحلات من وإلى مطار مسقط بسبب الإعصار “شاهين”

منذ 1 ساعة 3 October، 2021
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