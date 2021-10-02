الصحة الفلسطينية: تسجيل 12 وفاة و679 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية السبت انه تم تسجيل 12 وفاة و679 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفتت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 21، ضواحي القدس 5، جنين 32، أريحا والأغوار 11، بيت لحم 18، طوباس 5، نابلس 30، الخليل 10، سلفيت 5، رام الله والبيرة 32، قلقيلة 3، قطاع غزة 552″، وتابعت “تم تسجيل 6 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالتان في نابلس، حالتان في بيت لحم، حالة في أريحا والأغوار، حالة في طولكرم”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 201، ضواحي القدس 21، جنين 76، أريحا والأغوار 30، بيت لحم 19، طوباس 6، نابلس 95، الخليل 32، سلفيت 37، رام الله والبيرة 123، قلقيلة 28، قطاع غزة 1105”.

المصدر: فلسطين اليوم