قيادي في حماس يحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الجريح الأسير عدنان أبو الحسن “الزرعيني” وذلك بعد اعتقاله من منزله في بلدة برقين بعد إصابته بالرصاص – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2021 - 15:54

قيادي في حماس يحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الجريح الأسير عدنان أبو الحسن “الزرعيني” وذلك بعد اعتقاله من منزله في بلدة برقين بعد إصابته بالرصاص

منذ 1 ساعة 2 October، 2021
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